ما سبب الارتفاع السريع لحرارة القطب الشمالي؟2017-05-20 15:13:18
أكد فريق دولي من علماء المناخ توصلهم لنتائج تبين سبب الارتفاع السريع لدرجات حرارة القطب الشمالي مقارنة بمناطق أخرى من الأرض.
وفي مقابلة مع مجلة Earth System Dynamics قال العلماء: “خلال أبحاثنا عن الأسباب الحقيقية لظاهرة الاحتباس الحراري والتي بدأت تهدد مناطق واسعة من الكرة الأرضية، لاحظنا أن ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي فوق القطب الشمالي، يتسارع بمعدل أكبر منه فوق القطب الجنوبي، وتبين أن الهواء يسخن بشكل أبطأ فوق القارة الجنوبية، بسبب متوسط ارتفاع تلك القارة والذي يبلغ 2500 متر عن مستوى سطح البحر”
وأكد الخبراء على أن برامج المحاكاة الإلكترونية التي استخدموها أثناء الدراسات، بينت أن متوسط ارتفاع القارة الشمالية عن سطح البحر بدأ يتناقص بمعدلات قليلة في السنوات الأخيرة، ما أدى حسب رأيهم إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء أسرع بمرتين فوق تلك المنطقة، مقارنة بالقطب الجنوبي، فضلا عن أن متوسط ارتفاع القارة القطبية الشمالية أساسا، أقل من متوسط ارتفاع القارة القطبية الجنوبية”.
وأشاروا إلى أن جميع الدراسات السابقة التي كانت تتابع قضية الاحتباس الحراري فوق القطبين الشمالي والجنوبي كانت تركز في المقام الأول على معدل الانعكاسات الضوئية وارتباطها بمعدل ذوبان الجليدي، وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها التدقيق على ارتفاع المناطق، وعلاقتها بارتفاع معدلات الحرارة فوقها، وأوضحوا أنه في حال استمرار تناقص متوسط ارتفاع القارة القطبية، فإن السنوات القادمة ستشهد ارتفاعا متزايدا لدرجات الحارة فوقها.
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