 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 03:45 مساءً
روابط سريعة
غسالة روسية فريدة من نوعها لتنظيف ملابس رواد الفضاء
591ec590c461881a4d8b45ae

غسالة روسية فريدة من نوعها لتنظيف ملابس رواد الفضاء

2017-05-20 15:10:09

اقترح المهندسون في شركة “إينيرغيا” الروسية، المصنعة للأجهزة الفضائية، إرسال آلة شبيهة بالغسالة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال المهندسون إن أزياء رواد الفضاء ستغسل داخل آلة خاصة، باستخدام ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن تنفسهم. ويرى الخبراء أن غاز ثاني أكسيد الكربون يتحول إلى حالته السائلة، في ظروف درجة الحرارة 31 درجة مئوية، وضغط جو يبلغ 74 بار. ويمكن استخدامه فيما بعد لغسل أزياء أفراد طاقم المحطة.

وأعرب المهندسون عن أملهم بأن تساعد الغسالة على متن المحطة في التقليل من احتياطيات بزات وأزياء رواد الفضاء، بعد أن تتاح إمكانية غسلها واستخدامها أكثر من مرة.

يذكر أن رائد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية يرتدي البزة مدة 4 أيام، ثم يستبدلها بأخرى، حيث يضطر مركز الرحلات الفضائية إلى تزويد طاقم المحطة بـ600 كيلوغرام من الملابس بأنواعها كل عام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3