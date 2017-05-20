اقترح المهندسون في شركة “إينيرغيا” الروسية، المصنعة للأجهزة الفضائية، إرسال آلة شبيهة بالغسالة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال المهندسون إن أزياء رواد الفضاء ستغسل داخل آلة خاصة، باستخدام ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن تنفسهم. ويرى الخبراء أن غاز ثاني أكسيد الكربون يتحول إلى حالته السائلة، في ظروف درجة الحرارة 31 درجة مئوية، وضغط جو يبلغ 74 بار. ويمكن استخدامه فيما بعد لغسل أزياء أفراد طاقم المحطة.

وأعرب المهندسون عن أملهم بأن تساعد الغسالة على متن المحطة في التقليل من احتياطيات بزات وأزياء رواد الفضاء، بعد أن تتاح إمكانية غسلها واستخدامها أكثر من مرة.

يذكر أن رائد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية يرتدي البزة مدة 4 أيام، ثم يستبدلها بأخرى، حيث يضطر مركز الرحلات الفضائية إلى تزويد طاقم المحطة بـ600 كيلوغرام من الملابس بأنواعها كل عام.