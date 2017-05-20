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ضبط 295 سائقا تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة خلال أسبوع
الشرطة المصرية ـ وزارة الداخلية ـ اﻻمن

ضبط 295 سائقا تحت تأثير المخدرات أثناء القيادة خلال أسبوع

2017-05-20 15:08:41
محيط: أ. ش. أ

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملة مكبرة استهدفت الكشف عن قائدي المركبات ممن يتولون القيادة تحت تأثير المواد المخدرة على مستوى الجمهورية باستخدام الكواشف الاستدلالية خلال الفترة من 8 إلى 14 مايو الجاري.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 295 سائقا تحت تأثير المخدرات من إجمالي 3 آلاف و267 سائقا تم إخضاعهم للفحص.

جاء ذلك في ضوء اضطلاع كافة قطاعات الوزارة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط المروري ووضع استراتيجيات السلامة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق حفاظاً على حياة المواطنين.

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