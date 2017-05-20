«بيطري أسيوط» تلغي إجازات الأطباء بالمجازر خلال رمضان2017-05-20 15:23:59
قال مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط الدكتور محمد بخيت إبراهيم أنه سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان، وتسيير حملات بيطرية على محال الجزارة وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، متوعدا باتخاذ إجراءات رادعة ضد أية مخالفات يتم رصدها، مشيرا إلى أنه سيتم إلغاء جميع إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر طوال الشهر المبارك.
وأضاف في تصريح اليوم، أن العمل بجميع المجازر بالمحافظة البالغ عددها 36 مجزرا خلال رمضان، سيكون طوال الـ 24 ساعة، وسيتم الذبح تحت إشراف مدير المجزر، متوعدا بغلق أي مجزر يثبت مخالفته للضوابط واللوائح التي حددتها القوانين، والتأكد من إعدام الحيوانات المصابة واللحوم الفاسدة التي يتم ضبطها خلال الحملات البيطرية والتموينية على الأسواق والمجازر، حرصا على حياة وصحة المواطنين.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية، ستقوم بتكثيف الحملات البيطرية للتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى المرور على المطاعم والفنادق السياحية للتأكد من سلامة الوجبات التي تقدمها وعمل برنامج يومي للمرور ومتابعة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للتأكد من صلاحية المنتجات المقدمة بها.
وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات إرشادية للمواطنين لتوعيتهم بنوعية اللحوم المذبوحة داخل المجازر الحكومية، وذلك عن طريق اللوحات الإرشادية والإذاعية المسموعة والنشرات الإرشادية.
ولفت إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بمديرية الطب البيطري على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المواطنين في أي وقت.
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