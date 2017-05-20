بحثا عن "الحاسة السادسة".. روسي يزرع بوصلة في صدره2017-05-20 15:04:38
قام أخصائي تكنولوجيا المعلومات، دانييل لوكتن (26 عاما)، بزرع بوصلة في صدره حتى يعرف اتجاه الشمال على الدوام.
وكلف هذا الأمر الشاب لوكتن، من منطقة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا، نحو 355 جنيها إسترلينيا، حيث اعترف بأنه كان مهووسا بفكرة التعديلات الإلكترونية، حيث يعتقد بأن الأمر سيتحول يوما ما إلى “الحاسة السادسة”.
وقال لوكتن، إن إجراءات تثبيت البوصلة كانت بسيطة للغاية، حيث أُدخلت القضبان تحت الجلد، مع وضع البوصلة على الصدر.
ويجب إزالة البوصلة من جسد الشاب الروسي، مرة واحدة في اليوم للشحن، هذا ويخطط لوكتن للبدء باستخدامها في غضون أسابيع قليلة، بمجرد التئام الجروح.
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات: “أعتقد أن يتطور الأمر في مرحلة ما، ليصبح شعورا حسّيا، مع تتبع الاتجاه بالاعتماد على الشعور وليس الاهتزاز”.
وذكر لوكتن، أنه لم يكن يعلم كيف سيتفاعل جسده ودماغه مع الجهاز الجديد المزروع، هذا ويرغب في زرع بوصلة على جسد زوجته أيضا.
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