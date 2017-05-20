أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي حرص جميع العاملين بالجامعة من قيادات وعمداء وأعضاء هيئة تدريس بالإضافة إلى الموظفين للعمل من أجل صالح الطلاب والطالبات ليكونوا ممثلين للأزهر ويخدمون مجتمعهم ووطنهم ويكونوا نماذج يقتدى بها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس الجامعة اليوم السبت لتفقد لجان اختبارات نهاية العام بكليات التربية واللغات والترجمة والتجارة، حيث تجول داخل اللجان بصحبة د.أشرف عطية البدويهي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.

وأطلع رئيس الجامعة خلال الجولة على أسئلة الامتحانات للتأكد من تناسبها مع مستوى الطلاب، كما اطمأن على انضباط المراقبة داخل اللجان ونظافة المدرجات والطرق داخل الكليات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف عطية أننا لن نألوا جهدا في العمل على تحقيق صالح الطلاب وتحقيق أهدافهم والرقي بهذه الجامعة العريقة وتقديم خدمة علمية متميزة بها.

كما قام الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات بجولة مماثلة للاطمئنان على سير الامتحانات بكلية الدراسات الإنسانية وقرأ الأسئلة مع الطالبات للتأكد من يسرها وسهولتها.

بدورها، قالت الدكتورة تحية أبو شعيشع عميدة كلية الدراسات الإنسانية أن أكثر من ١٣ ألف طالبة يؤدين الامتحانات هذا العام، مؤكدة أنه تم تجهيز القاعات وتهويتها وإنارتها بشكل يتلاءم مع الامتحانات.