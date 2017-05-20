جذب الحزام الذهبي الذي ترتديه زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “ميلانيا”، انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فور وصولها للمملكة العربية السعودية، اليوم السبت.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن حزام ميلانيا البراق سطع في ضوء شمس السعودية فور خروجها من الطائرة.

وقال أحد مستخدمي تويتر: “الرئيس ترامب والسيدة الأولى وصلا السعودية للمشاركة في قمة الرياض! أعجبني حزام ميلانيا الذهبي!.”

وكتب آخر: “يا إلهي. حزام ميلانيا. لم ترتدِ الحجاب وارتدت بنطالا وسترة سوداوين يفصلهما حزام ذهبي يفضله ترامب.”

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال ثلاث قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.