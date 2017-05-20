ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة الملاحة في موانئ بورسعيد سجلت دخول ومغادرة 31 سفينة اليوم.

وأوضح بيان للهيئة، اليوم السبت - أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينين، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامه ومنتظر دخول 4 سفن بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 7 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.