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موانئ بورسعيد تسجل دخول ومغادرة ٣١ سفينة اليوم‎
ميناء بورسعيد - مينا - رصيف بحري

موانئ بورسعيد تسجل دخول ومغادرة ٣١ سفينة اليوم‎

2017-05-20 14:59:12
محيط: أ. ش. أ

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة الملاحة في موانئ بورسعيد سجلت دخول ومغادرة 31 سفينة اليوم.
وأوضح بيان للهيئة، اليوم السبت - أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينتي حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينين، كما يتواجد على الأرصفة أيضا سفينتا بضائع عامه ومنتظر دخول 4 سفن بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 7 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن وموجود على الأرصفة 7 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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