قالت بعثة الأمم المتحدة فى أفريقيا الوسطى اليوم السبت، أن اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضى بين ميليشيات مسيحية ومسلمة متناحرة فى بلدة بريا بجمهورية أفريقيا الوسطى، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا على الأقل بينهم 17 مدنيا وأرغمت نحو عشرة آلاف على الفرار.

وقالت ديان كورنر نائبة رئيس بعثة حفظ السلام فى البلاد فى بيان، “يجب أن يتوقف القتال بين الجماعات المسلحة فى بريا وفى أماكن أخرى بشرق جمهورية أفريقيا الوسطى”.