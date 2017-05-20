حددت محكمة جنح الأزبكية 26 يونيو المقبل لنظر الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، ويتهم فيها القس مكارى يونان، كاهن الكنيسة المرقسية، بتهمة ازدراء الأديان.

وقال مقيم الدعوى، إن القس مكارى يونان، كاهن الكنيسة المرقسية، صرح بأن الأقباط أصل مصر، وأن الإسلام انتشر بالسيف.

وأضاف أن ما يحدث ما هو إلا تنفيذ لأجندة تخريبية لإحداث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وإحداث فتنة طائفية