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صرف علاوةال"10%" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية
عمرو الجارحي
عمرو الجارحي

غداًالأحد

صرف علاوةال"10%" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

2017-05-20 15:01:24
كتب ربيع شعبان

أعلنت وزارة المالية انه سوف يتم البدء اعتبارا من غد الأحد، في صرف علاوة «الـ10%» لغير الخاضعين لقانون الخدمة المالية، على أن يتم صرف رواتب الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة بعد غد الإثنين.

وكشفت  الوزارة عن صرف رواتب شهر مايو الجارى، بعد غد الإثنين، لكافة العاملين بأجهزة الدولة من مختلف القطاعات بما فيها المحول من البنوك.

يأتي ذلك في ضوء ما تقدمه وزارة المالية من تيسيرات على العاملين بالقطاع العام المصري، وخاطبت الوزارة جميع الإداريين والعاملين بضرورة مراعاة ذلك.

من جانبه، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه سيتم صرف العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى، اعتبارا من غد الأحد، على أن يتم الانتهاء من صرفها قبل شهر رمضان المبارك.

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