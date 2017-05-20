صرح المشرف العام على المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق بأن فريق العمل المشكل من إدارة الترميم الأولى والتغليف ونقل الآثار بالمتحف وشركة (نتسو نيبون) اليابانية سيبدأ غدا في أعمال تغليف العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون والمعروضة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك استكمالا لعملية ترميم وتغليف ونقل جميع القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون تمهيدا لنقلها للمتحف الكبير استعدادا للافتتاح الجزئى 2018.

وأشار توفيق إلى أن تلك العملية تأتى ضمن المشروع المصري اليابانى المشترك لنقل 71 قطعة أثرية متنوعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون وبعض القطع النسيجية الخاصة به، واللوحات الطينية الخاصة بالملك سنفرو انشت اف.

من جانبه، أوضح مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف الكبير عيسى زيدان أنه سيتم تفكيك العجلة لـ 3 أجزاء يوضع كل جزء منها فى صندوق خاص بها الى جانب مستلزمات العجلة، لافتا إلى أنه يتم استخدام مواد وخامات تغليف عالية الجودة وخالية تماما من الحموضة بالإضافة إلى استخدام وحدات ضد الاهتزازات أثناء عملية النقل وكذلك أجهزة لقياس الحرارة وشدة الاهتزازات بما يضمن سلامة الأثر.

وأضاف أنه سيتم إجراء عملية الترميم الأولى للقطع الأثرية فى المتحف المصري بالتحرير قبل عملية التغليف زيادة في الآمان عند عملية النقل للمتحف الكبير ثم يتم استكمال اعمال الترميم اللازمة لها ف المتحف الكبير.

وأكد مدير الشئون الفنية بالمتحف المصري الكبير حسين كمال أن قبل عملية التغليف والترميم الأولى يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتوثيق الأثر علميا.

وكان فريق العمل المصرى اليابانى قد انتهى - الخميس الماضى - من أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ امون، وتم نقله بسلاك للمتحف المصري الكبير.