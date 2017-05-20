الآثار: غدا بدء أعمال تغليف العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون2017-05-20 15:00:10
صرح المشرف العام على المتحف المصري الكبير الدكتور طارق توفيق بأن فريق العمل المشكل من إدارة الترميم الأولى والتغليف ونقل الآثار بالمتحف وشركة (نتسو نيبون) اليابانية سيبدأ غدا في أعمال تغليف العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون والمعروضة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير، وذلك استكمالا لعملية ترميم وتغليف ونقل جميع القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون تمهيدا لنقلها للمتحف الكبير استعدادا للافتتاح الجزئى 2018.
وأشار توفيق إلى أن تلك العملية تأتى ضمن المشروع المصري اليابانى المشترك لنقل 71 قطعة أثرية متنوعة من مقتنيات الملك توت عنخ آمون وبعض القطع النسيجية الخاصة به، واللوحات الطينية الخاصة بالملك سنفرو انشت اف.
من جانبه، أوضح مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف الكبير عيسى زيدان أنه سيتم تفكيك العجلة لـ 3 أجزاء يوضع كل جزء منها فى صندوق خاص بها الى جانب مستلزمات العجلة، لافتا إلى أنه يتم استخدام مواد وخامات تغليف عالية الجودة وخالية تماما من الحموضة بالإضافة إلى استخدام وحدات ضد الاهتزازات أثناء عملية النقل وكذلك أجهزة لقياس الحرارة وشدة الاهتزازات بما يضمن سلامة الأثر.
وأضاف أنه سيتم إجراء عملية الترميم الأولى للقطع الأثرية فى المتحف المصري بالتحرير قبل عملية التغليف زيادة في الآمان عند عملية النقل للمتحف الكبير ثم يتم استكمال اعمال الترميم اللازمة لها ف المتحف الكبير.
وأكد مدير الشئون الفنية بالمتحف المصري الكبير حسين كمال أن قبل عملية التغليف والترميم الأولى يتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتوثيق الأثر علميا.
وكان فريق العمل المصرى اليابانى قد انتهى - الخميس الماضى - من أعمال تغليف السرير الجنائزى الخاص بالملك توت عنخ امون، وتم نقله بسلاك للمتحف المصري الكبير.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT