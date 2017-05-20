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قبيل زيارة ترامب.. البابا فرانسيس: "السلام يبنى على أساس العدالة"
تويتة البابا فرنسيس

قبيل زيارة ترامب.. البابا فرانسيس: "السلام يبنى على أساس العدالة"

2017-05-20 14:48:19
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قال البابا فرانسيس، قبيل زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، إن السلام يبنى على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وحماية الخليقة.

وكتب البابا فرانسيس عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: “إن السلام يبنى على العدالة والنمو البشرى المتكامل واحترام حقوق الإنسان وحماية الخليقة”.

يأتى ذلك بعد زيارة ترامب أرض الأديان الثلاثة، حيث بدأ بزيارة المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يشارك  فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية فى السعودية ومن المقرر أيضا زيارة مدينة القدس العتيقة، ولذلك لمناقشة طرق دفع السلام بين إسرائيل وفلسطين، وينهى زيارته بزيارة خاطفة إلى الفاتيكان.

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