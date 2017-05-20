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الإيرانيون يؤجلون احتفالاتهم بفوز روحانى بعد خطابه مساء اليوم
الرئيس الايراني حسن روحاني

الإيرانيون يؤجلون احتفالاتهم بفوز روحانى بعد خطابه مساء اليوم

2017-05-20 14:45:16
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قالت وكالة “أنباء فارس”، إن الرئيس الإيرانى المنتخب لولاية ثانية حسن روحانى سوف يلقى خطابا متلفزا للإيرانيين مساء اليوم، السبت فى الساعة السادسة (بتوقيت طهران).

وقال نشطاء داخل إيران على مواقع التواصل الاجتماعى، إنه من المقرر أن ينزل الإيرانيون فى الشوارع للاحتفال بفوز الرئيس الإصلاحى، عقب خطاب سوف يوجهه للشعب.

وفاز روحانى بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية، وحسب النتائج التى أعلنها وزير الداخلية اليوم السبت فقد حصل على 23 مليونا و 549 الفا و 616 صوتا بنسبة 57%، فيما حصل المتشدد رئيسى على 15 مليونا و 786 الفا و 449 صوتا بنسبة 38%، وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 41 مليونا و 220 الفا و 131 من إجمالى عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت أى أن نسبة المشاركة بلغت 73 بالمائة.

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