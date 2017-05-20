اختبر علماء بريطانيون من جامعة «كامبردج» البريطانية استخدام فايروس «زيكا» كسلاح لمواجهة حالات أورام المخ المتأخرة.

وقال الطبيب المشارك في البحث هاري بولسترود من جامعة كامبردج، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، الجمعة، إن فايروس زيكا يمتاز بأن له عمل محدد وهو مهاجمة الخلايا الجذعية في الأدمغة التي لم يكتمل نموها، لذا فإن الفيروس يمكنه أن يدمر خلايا سرطان جليوبالستوما بنفس الطريقة التي يهاجم بها خلايا المخ في البالغين.

وأضاف بولسترود أن «الفيروس لا يؤثر على العقول المكتملة النمو بأي شكل، ويمكن تجربته على البالغين فقط وليس الأطفال».

وردا على تساؤل أنه هل يمكن استخدام الفيروس في علاج أي نوع آخر من السرطان، قال بولسترود أنه من الممكن مستقبليا اختبار فايروس زيكا على مختلف الأورام.

وأشار إلى أن البحث سيركز على «الجليوبلاستوما»، وهو أكثر أشكال سرطان المخ شيوعا والذي لا تتجاوز فيه نسبة النجاة خمس سنوات خمسة بالمئة.

ويسبب زيكا إعاقة شديدة في الرضع عن طريق مهاجمة الخلايا الجذعية النامية في المخ، لكن في البالغين الذين اكتمل نمو أمخاخهم فإنه غالبا لا يسبب أكثر من أعراض تشبه الإنفلونزا.

وفيما يتعلق بالجليوبلاستوما فإن خلايا السرطان تشبه الخلايا في المخ النامي في مؤشر على أن من الممكن استخدامه لاستهداف هذه الخلايا دون المساس بأنسجة المخ الطبيعية.

ويقول خبراء إن العلاجات الموجودة لابد أن تُمنح بجرعات صغيرة لتفادي الإضرار بالأنسجة السليمة.

وانتشر الفيروس الذي ينقله البعوض في أكثر من 60 دولة ومنطقة في تفش عالمي رصد أول مرة في البرازيل عام 2015.