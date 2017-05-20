كشف رمضن صبحي، لاعب وسط منتخب مصر، ونادى ستوك سيتى الإنجليزى، عن سر واقعته الشهيرة المتمثلة بالوقوف على الكرة، خلال مشاركته فى مباراة الأهلى والزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر، والتى أقيمت بملعب “هزاع بن زايد”، بمدينة “العين” الإماراتية، والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

قال رمضان صبحى فى تصريحات لصحيفة “الجارديان” البريطانية، “وقوفى على الكرة فى مباراة الأهلى والزمالك مجرد مهارة تحدث فى مختلف ملاعب العالم، تلك الواقعة ليست بها غرور أو تعالى على الكرة أو إهانة الخصم كما تحدث البعض، من وجهة نظرى وقوفى على الكرة واقعة عادية لم تستحق تلك الضجة التى أثيرت فى مصر”.

وانضم رمضان صبحى لصفوف ستوك سيتى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من النادى الأهلي.