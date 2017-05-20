 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 03:38 مساءً
روابط سريعة
حاول أن يغتصبها فانتقمت منه "أبشع" انتقام
اغتصاب

حاول أن يغتصبها فانتقمت منه "أبشع" انتقام

2017-05-20 14:47:20

أفادت الشرطة جنوبي الهند بأن امرأة 24 عاما، قطعت العضو الذكري لرجل دين هندوسي حاول اغتصابها، والتي تقول إنها تعرضت لاعتداءات جنسية منه خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال “سبارغان كومار”، وهو ضابط شرطة في “ثيروفانانثابورام” عاصمة ولاية “كيرالا”، إن المرأة فرت من منزلها بعد الحادث الذي وقع ليل الجمعة واتصلت بالشرطة.

وأضاف أن المهاجم المزعوم “غانغيشاناندا ثيرثابادا” البالغ من العمر 54 عاما والذي يدعي أنه معالج روحاني، في حالة مستقرة بعد خضوعه لجراحة - وفقا لما نشرته سكاي نيوز .

وقال “بينارايي فيجايان”، رئيس وزراء الولاية، للصحفيين السبت إنها “كانت امرأة شجاعة جدا لقيامها بمثل هذا العمل.”

يشار إلى أن جرائم العنف ضد المرأة تتزايد في الهند بالرغم من القوانين الصارمة التي سنتها وفرضتها الحكومة

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3