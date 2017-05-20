حاول أن يغتصبها فانتقمت منه "أبشع" انتقام2017-05-20 14:47:20
أفادت الشرطة جنوبي الهند بأن امرأة 24 عاما، قطعت العضو الذكري لرجل دين هندوسي حاول اغتصابها، والتي تقول إنها تعرضت لاعتداءات جنسية منه خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال “سبارغان كومار”، وهو ضابط شرطة في “ثيروفانانثابورام” عاصمة ولاية “كيرالا”، إن المرأة فرت من منزلها بعد الحادث الذي وقع ليل الجمعة واتصلت بالشرطة.
وأضاف أن المهاجم المزعوم “غانغيشاناندا ثيرثابادا” البالغ من العمر 54 عاما والذي يدعي أنه معالج روحاني، في حالة مستقرة بعد خضوعه لجراحة - وفقا لما نشرته سكاي نيوز .
وقال “بينارايي فيجايان”، رئيس وزراء الولاية، للصحفيين السبت إنها “كانت امرأة شجاعة جدا لقيامها بمثل هذا العمل.”
يشار إلى أن جرائم العنف ضد المرأة تتزايد في الهند بالرغم من القوانين الصارمة التي سنتها وفرضتها الحكومة
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار زادة، ...Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة» - محيطFri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT