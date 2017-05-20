أشادت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، بإعادة انتخاب الرئيس الإيرانى حسن روحانى السبت، وتعهدت استمرار التكتل بالعمل على تطبيق الاتفاق النووى الذى توصلت إليه الدول الكبرى مع طهران عام 2015.

وكتبت موجيرينى على موقع “تويتر” أن “الإيرانيين شاركوا بشغف فى حياة بلدهم السياسية، أهنئ الرئيس روحانى على الولاية التى حصل عليها”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبى مستعد للعمل من أجل التطبيق الكامل للاتفاق النووى، والعلاقات الثنائية والأمن الاقليمى وتحقيق توقعات الايرانيين”، وتوصل الاتحاد الاوروبى إلى جانب كبرى قوى العالم إلى اتفاق مع ايران عام 2015 يضع قيودا على برنامجها النووى فى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها اعتبارا من يناير عام 2016.

واعتبرت بروكسل أن الاتفاق يمهد الطريق نحو تحسين العلاقات مع ايران إلا أن التقدم كان بطيئا وازداد التوتر على خلفية استمرار طهران فى دعم نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وفاز روحانى، رجل الدين المعتدل والبالغ من العمر 68 عاما، بولاية ثانية، بحسب نتائج رسمية السبت.