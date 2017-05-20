طلبت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية سرعة قيام هيئة المترو بالبدء فى إخلاء أراضى حديقة الأزبكية التى تشغلها تمهيدا للبدء فى تنفيذ خطة تطوير الحديقة وإعادة إحيائها كجزء مهم من تراث القاهرة الخديوية.

وطلب المهندس محلب من الدكتور هشام عرفات وزير النقل التدخل لإلزام هيئة مترو الانفاق بتنفيذ قرار اللجنة فى أسرع وقت خاصة وأن المساحة الإجمالية للحديقة 43 ألف متر تشغل هيئة المترو منها 27 ألف متر لتنفيذ أعمال محطة مترو العتبة، وهو ما يؤثر علي أي أعمال لإحياء وتطوير حديقة الأزبكية، والتي ستكون بداية عملية لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الحدائق التاريخية بالقاهرة.

الاجتماع الذي شارك فيه ولأول مرة العالم الكبير الدكتور فاروق الباز عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر بناء علي طلبه استعرض التصور الذي أعده جهاز التنسيق الحضاري مع أحد الاستشاريين الدوليين المتخصصين في تطوير المناطق التاريخية لإعادة إحياء حديقة الأزبكية وإعادتها لما كانت عليه قبل 120 عاما.

وقررت اللجنة تحويل هذا التصور إلى خطة عمل محددة بجدول زمني بالتنسيق مع المحافظة مع قيام المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة بتكليف أحد نوابه للإشراف علي تطوير الشوارع المحيطة بالحديقة وقيام الأجهزة الأمنية بتكثيف حملاتها لتنظيم ونظافة المنطقة ومواجهة اي ممارسات خارجة عن القانون.

اللجنة ناقشت ايضا تشكيل مجموعة عمل متخصصة برئاسة المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري لدراسة التصور الافضل لادارة مشروع القاهرة التراثية بما يضمن تطويرها والحفاظ على ثرواتها العقارية وزيادة قيمتها الاقتصادية.

وأكدت اللجنة انها ستفتح الباب لتلقي أي أفكار او دراسات او مقترحات مصرية أو دولية ايضا في هذا الشأن لأنه سيكون مشروع لإثراء التراث العالمى واستعادة الوجه المشرق للقاهرة التاريخية.

وفى إطار العمل على إعادة إحياء الحرف التراثية استمعت اللجنة لرؤية أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة الذي أكد ان هذا الأمر يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لحماية المنتجات التراثية المصرية من المنتجات المهربة من الصين وبعض الدول الأخرى والتي تحقق مبيعات أكثر بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات المصرية.