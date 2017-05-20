كشف تقرير أصدرته جمعية السرطان الأمريكية أن واحدا من كل خمسة مرضى بالسرطان في الولايات المتحدة تشخص إصابته بنوع نادر من المرض، كما أظهر التقرير أن معظم حالات إصابة الأطفال بالسرطان تكون بأنواع نادرة من المرض.

وأشار، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، إلى أنه نظرا لقلة وجود أبحاث حول هذه الحالات النادرة، يستغرق معظمها وقتا طويلا لتشخيصه، وعند التشخيص يكون المرض قد وصل إلى مرحلة متقدمة.

ويتم تعريف السرطان النادر بأنه نوع من المرض يصيب أقل من ستة من كل 100 ألف شخص سنويا، وتكون الأبحاث حول أسباب معظم هذه السرطانات وسبل الوقاية منها أو اكتشافها مبكرا محدودة أو غير موجودة بالأساس.

كما تكون سبل العلاج لهذه الأنواع النادرة محدودة للغاية في العادة وأقل فاعلية بالمقارنة بعلاج أنواع السرطان الشائعة، وترجع بعض أسباب ذلك إلى قلة وجود دراسات سريرية لهذه السرطانات النادرة.