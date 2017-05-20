قلد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسام الملك عبدالعزيز، تكريمًا له، وهو أرفع وسام في المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس الأمريكي، وصل المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في أول جولة إلى الخارج، ترافقه زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، وكان في استقباله العاهل السعودي الملك سلمان بمطار الملك خالد.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال 3 قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب غدًا الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.