توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم /السبت/، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق القمة العربية الإسلامية الأمريكية غدا /الأحد/ بحضور أكثر من 50 زعيماً ، للمشاركة في أعمال القمة التي ستعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض