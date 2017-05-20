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الرئيس الموريتاني يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية
محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني

الرئيس الموريتاني يتوجه إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

2017-05-20 13:56:00
ا ش ا

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم /السبت/، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق القمة العربية الإسلامية الأمريكية غدا /الأحد/ بحضور أكثر من 50 زعيماً ، للمشاركة في أعمال القمة التي ستعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض

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