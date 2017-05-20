أكد الفيلسوف والباحث الفرنسي /جاك دو كولون/ في جامعة (باريس)، أن فن الشعر ليس لصفوة المجتمع فقط كما يشاع عنه، وإنما هو وسيلة فنية لمعرفة العالم من حولك، فهو يجعلك تتعرف على الشجر والأحداث وهو نوع من مقاومة الغزو الرقمي والتكنولوجي الحديث.

وينصح الفيلسوف الفرنسي بضرورة تعليم الأطفال الشعر والكلمات وقواعد اللغة والإملاء فهو يساعدهم على النمو.. كما يطالب الفيلسوف بقراءة الشعر ليلا قبل النوم أو في الصباح. ويفضل تعليم الطفل سماع الأشعار فهي الوسيلة التي تساعده على تخطي المواقف الصعبة فبعض الأبيات الشعرية تساعده على الهدوء وتخفيف الآلام واستعادة النشاط وتعليم طفلك ملاحظة الأشياء من حوله وكتابة الموقف مثل الأزهار وجمالها أو القطة وإحساسه تجاهها.