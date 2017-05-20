محافظ السويس: لا مجاملة ولا تهاون في تنفيذ القانون و إزالة التعديات‎

دعا اللواء أحمد حامد محافظ السويس الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى تنفيذ القانون دون مجاملة أو تهاون فيما يخص التعديات على أراض الدولة.

وطالب المحافظ في بيان اليوم السبت رؤساء الأحياء والأجهزة الأخرى التعاون مع لجنة استرداد الأراضي في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن آخر موعد لانتهاء أعمال اللجنة هو نهاية شهر مايو الجاري.

ووجه مدير الأزمات مراجعة مستندات وأوراق أراضي المشاريع والشواطئ للتأكد من عدم التعدي عليها.