 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
محافظ السويس: لا مجاملة ولا تهاون في تنفيذ القانون و إزالة التعديات‎
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،‎

محافظ السويس: لا مجاملة ولا تهاون في تنفيذ القانون و إزالة التعديات‎

2017-05-20 13:58:47
محيط: أ. ش. أ

دعا اللواء أحمد حامد محافظ السويس الأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى تنفيذ القانون دون مجاملة أو تهاون فيما يخص التعديات على أراض الدولة.

وطالب المحافظ في بيان اليوم السبت رؤساء الأحياء والأجهزة الأخرى التعاون مع لجنة استرداد الأراضي في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرًا إلى أن آخر موعد لانتهاء أعمال اللجنة هو نهاية شهر مايو الجاري.

ووجه  مدير الأزمات مراجعة مستندات وأوراق أراضي المشاريع والشواطئ للتأكد من عدم التعدي عليها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3