أظهرت دراسة أسبانية حديثة أن تناول بعض الوجبات الخالية من اللحوم إسبوعيا يقلل خطر الإصابة بالسمنة.

وتشير الدراسة إلى أن ملايين البريطانيين يتناولون وجبات نباتية بعض أيام الإسبوع، مما يفيد صحتهم كثيرا.

واستندت الدراسة، التي أجرتها جامعة نافارا الأسبانية، على متابعة 16 ألف شخص على مدار عشر سنوات، ووجدت أن الذين تناولوا لحوما أقل بنسبة 25% إسبوعيا قلت لديهم احتمالات الإصابة بالسمنة بمقدار النصف تقريبا.

وقال الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، إنهم وجدوا أن تناول 380 جراما من اللحوم إسبوعيا مرتبط بخفض خطر السمنة بما يصل إلى 43%.

كما شجع تناول لحوم أقل على تناول حصص إضافية من الخضروات والفاكهة إسبوعيا وإقبال الكثيرين كذلك على اتباع النظام الغذائي لدول البحر المتوسط الذي يعتمد على استهلاك المزيد من المكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون.