ميس حمدان تنشر صورة من آخر يوم تصوير لمسلسل «طاقة نور»

أعلنت الفنانة ميس حمدان، عن انتهاء تصوير مسلسل “طاقة نور”، وذلك من خلال نشرها لصورة جديدة جمعتها بالفنان هاني سلامة من كواليس آخر يوم تصوير.

وعلقت “ميس”، على الصورة، عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلة: “آخر يوم تصوير مع الجميل هاني سلامة.. يا رب اكتب لنا الخير والنجاح”.

يذكر أن مسلسل “طاقة نور”، من بطولة هاني سلامة وميس حمدان وحنان مطاوع وصلاح عبد الله ووليد فواز، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.