 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 02:15 مساءً
روابط سريعة
التمارين الرياضية تساعد في حرق الدهون المغلفة للمفاصل وتحسن كفاءتها
رياضة المشي

التمارين الرياضية تساعد في حرق الدهون المغلفة للمفاصل وتحسن كفاءتها

2017-05-20 13:44:26

كشفت دراسة طبية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد بصورة كبيرة على حرق الدهون المتواجدة داخل نخاع العظام وحول المفاصل، ما يحسن من جودة العظام في غضون أسابيع قليلة.

و تشير الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة “بحوث العظام والمعادن” - والتي أجريت في جامعة “نيويورك”، على مجموعة من فئران التجارب، الذين يعانون من سوء حالة العظام لديهم، وهى الحالة التي تماثل حالة العظام بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأشارت المتابعة إلى أنه في وقت قصير نجحت الفئران بعد الخضوع لنظام رياضي مكثف في بناء العظام بشكل كبير وتراجع معدلات الدهون المتراكمة على المفاصل.

كما أظهرت الدراسات من الميكانيكا الحيوية للعظام أن نوعية وقوة العظام تتحسن بشكل ملحوظ مع ممارسة الرياضة، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من معدلات البدانة المرتفعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3