كشفت دراسة طبية حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد بصورة كبيرة على حرق الدهون المتواجدة داخل نخاع العظام وحول المفاصل، ما يحسن من جودة العظام في غضون أسابيع قليلة.

و تشير الدراسة، التي نشرت في العدد الأخير من مجلة “بحوث العظام والمعادن” - والتي أجريت في جامعة “نيويورك”، على مجموعة من فئران التجارب، الذين يعانون من سوء حالة العظام لديهم، وهى الحالة التي تماثل حالة العظام بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأشارت المتابعة إلى أنه في وقت قصير نجحت الفئران بعد الخضوع لنظام رياضي مكثف في بناء العظام بشكل كبير وتراجع معدلات الدهون المتراكمة على المفاصل.

كما أظهرت الدراسات من الميكانيكا الحيوية للعظام أن نوعية وقوة العظام تتحسن بشكل ملحوظ مع ممارسة الرياضة، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من معدلات البدانة المرتفعة.