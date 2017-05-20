 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 02:12 مساءً
روابط سريعة
بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثة
الزمالك

بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثة

2017-05-20 13:42:20
أ ش أ

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم /الثلاثاء/ المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واستقل أفراد البعثة حافلة تتوجه بهم إلى مدينة صفاقس التي تستضيف المباراة في رحلة تستغرق 4 ساعات .
وحرص نبيل الحبشي السفير المصري بدولة تونس على استقبال بعثة الزمالك ، وكان بصحبة السفير المصري بتونس الثنائي هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف رئيس جهاز كرة القدم واللذان سبقا البعثة للتجهيز لاستقبالها .
كما حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة على البقاء في تونس العاصمة وذلك انتظارا لوصول الثنائي محمود حمدي (الونش) وإبراهيم صلاح لاعبا الفريق .
وكان الثنائي قد تخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف التجنيد وهو ما دفع عضو المجلس للانتظار بتونس لحين وصولهما .
وأكد خالد جلال مدير الكرة بالفريق أن الزمالك سيخوض مرانا خفيفا مساء اليوم لفك العضلات واستشفاء اللاعبين بعد وصولهم لمدينة صفاقس بتونس .
وأوضح مدير الكرة أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق قرر أن يكون المران خفيفا وذلك لتفادي الإجهاد بعد عناء الرحلة الطويلة .
ورافقت سيارة أمن من قوات التدخل المتخصصة بتونس حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من مطار قرطاج بالعاصمة تونس خلال رحلة السفر لمدينة صفاقس ، وسترافق السيارة بعثة الفريق حتى الوصول لصفاقس حيث تقترب المسافة بين المدينتين نحو 320 كم .
يذكر أن الزمالك سيواجه فريق أهلي طرابلس بملعب 5 يوليو بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3