وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم /الثلاثاء/ المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقل أفراد البعثة حافلة تتوجه بهم إلى مدينة صفاقس التي تستضيف المباراة في رحلة تستغرق 4 ساعات .

وحرص نبيل الحبشي السفير المصري بدولة تونس على استقبال بعثة الزمالك ، وكان بصحبة السفير المصري بتونس الثنائي هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف رئيس جهاز كرة القدم واللذان سبقا البعثة للتجهيز لاستقبالها .

كما حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة على البقاء في تونس العاصمة وذلك انتظارا لوصول الثنائي محمود حمدي (الونش) وإبراهيم صلاح لاعبا الفريق .

وكان الثنائي قد تخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف التجنيد وهو ما دفع عضو المجلس للانتظار بتونس لحين وصولهما .

وأكد خالد جلال مدير الكرة بالفريق أن الزمالك سيخوض مرانا خفيفا مساء اليوم لفك العضلات واستشفاء اللاعبين بعد وصولهم لمدينة صفاقس بتونس .

وأوضح مدير الكرة أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق قرر أن يكون المران خفيفا وذلك لتفادي الإجهاد بعد عناء الرحلة الطويلة .

ورافقت سيارة أمن من قوات التدخل المتخصصة بتونس حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من مطار قرطاج بالعاصمة تونس خلال رحلة السفر لمدينة صفاقس ، وسترافق السيارة بعثة الفريق حتى الوصول لصفاقس حيث تقترب المسافة بين المدينتين نحو 320 كم .

يذكر أن الزمالك سيواجه فريق أهلي طرابلس بملعب 5 يوليو بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.