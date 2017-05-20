بعثة الزمالك تصل تونس وتتوجه لصفاقس..والسفير المصري يستقبل البعثة2017-05-20 13:42:20
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس، استعدادا لمواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي ستقام يوم /الثلاثاء/ المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واستقل أفراد البعثة حافلة تتوجه بهم إلى مدينة صفاقس التي تستضيف المباراة في رحلة تستغرق 4 ساعات .
وحرص نبيل الحبشي السفير المصري بدولة تونس على استقبال بعثة الزمالك ، وكان بصحبة السفير المصري بتونس الثنائي هاني زادة عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف رئيس جهاز كرة القدم واللذان سبقا البعثة للتجهيز لاستقبالها .
كما حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على فريق الكرة على البقاء في تونس العاصمة وذلك انتظارا لوصول الثنائي محمود حمدي (الونش) وإبراهيم صلاح لاعبا الفريق .
وكان الثنائي قد تخلف عن السفر مع البعثة بسبب ظروف التجنيد وهو ما دفع عضو المجلس للانتظار بتونس لحين وصولهما .
وأكد خالد جلال مدير الكرة بالفريق أن الزمالك سيخوض مرانا خفيفا مساء اليوم لفك العضلات واستشفاء اللاعبين بعد وصولهم لمدينة صفاقس بتونس .
وأوضح مدير الكرة أن البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق قرر أن يكون المران خفيفا وذلك لتفادي الإجهاد بعد عناء الرحلة الطويلة .
ورافقت سيارة أمن من قوات التدخل المتخصصة بتونس حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من مطار قرطاج بالعاصمة تونس خلال رحلة السفر لمدينة صفاقس ، وسترافق السيارة بعثة الفريق حتى الوصول لصفاقس حيث تقترب المسافة بين المدينتين نحو 320 كم .
يذكر أن الزمالك سيواجه فريق أهلي طرابلس بملعب 5 يوليو بمدينة صفاقس بالمباراة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT