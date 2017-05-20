وزير النقل: شريحة جديدة من الشباب أصبحت تستخدم المترو بعد رفع قيمة التذكرة - فيديو2017-05-20 13:54:43
أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق، كان لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن المترو لا يزال مدعومًا.
أوضح وزير النقل- خلال حواره على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت - أنهم يعملون على توسيع شبكة مترو الأنفاق فى الفترة المقبلة، قائلًا: “كلما نوسع الشبكة كلما يجى زبون جديد، وبنعمل كده فى الخطين الثالث والرابع”.
وأوضح، أنه بعد رفع قيمة تذكرة مترو الأنفاق أصبح هناك إقبال من المعلنين على الإعلان في المترو، لافتًا إلى أن هناك شريحة جديدة من الشباب أصبحت تستخدم المترو بعد رفع قيمة التذكرة.
كما أكد أن السكك الحديدية تحتاج إلى عملية تطوير شاملة لأنها تحتاج إلى إشارات بقيمة 10 مليارات جنيه وتطوير السكة الحديدية بـ5 مليارات جنيه وإنشاء منطقة لوجيستية بـ3 مليارات جنيه.
كما أوضح أن الهيئة تحتاج شراء 100 جرار بصفة عاجلة لنقل البضائع وتكلفة الجرار الواحد تصل إلى 3.5 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن حركة البضائع هي الملاذ الوحيد للخروج من أزمة خسائر السكة الحديد.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع وزارة التموين لنقل السلع التموينية عبر نهر النيل، مشيرا إلى أنهم يسعون لتفعيل نقل الحاويات عبر نهر النيل.
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