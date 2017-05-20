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مميش: 2017 سيكون أفضل الأعوام في تاريخ قناة السويس
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس

مميش: 2017 سيكون أفضل الأعوام في تاريخ قناة السويس

2017-05-20 13:49:29
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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن عام 2017 سيكون من أفضل الأعوام في تاريخ قناة السويس.

وأشار مميش فى حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة “روسيا اليوم”، إلى أن قناة السويس أصبحت أسرع قناة في العالم والفضل في ذلك إلى قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن القناة في شهري مارس وأبريل حققت رقم قياسي في الإيرادات، حيث كان متوسط الإيرادات الشهرية 419 مليون دولار وأصبح 432 مليون دولار بعد تعافي حركة التجارة العالمية.

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