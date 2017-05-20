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عالمان فرنسيان يصدران كتابا علميا للتعريف بالمصطلحات العلمية الجينية
|S|جينات

عالمان فرنسيان يصدران كتابا علميا للتعريف بالمصطلحات العلمية الجينية

2017-05-20 13:41:29

أصدر العالمان الفرنسيان دومينيك ستوبا وستانيسلاس ليونيه، في مجال علم الجينات الوراثية بجامعة باريس، كتابهما الجديد – تحت عنوان “علم الوراثة” - للتعريف بالمصطلحات العلمية الجينية الجديدة لفهم عملية التطور التي تحدث في هذه الجينات وعلاقتها بالأمراض.

وقد ضم الكتاب نحو 100 مصطلح من بينهم مصطلح “الحمض النووي” وهو مخزن المعلومات الجينية الضرورية لحياة الخلايا، وهو يحتوي على 98% من “كروموسوم أكس”، الذي يحتوي بدوره على آلاف الجينات ومنها المرتبط بنحو 500 مرض.. وكروموسوم واى” يحتوي على 50 جينا.

وأشار العالمان، في كتابهما، إلى الوسائل الحديثة في تشريح الحمض النووي وتحديد عشرات الألاف من الجينوم الإنساني والجينات المسببة للأمراض النادرة ما يعطي الأمل في علاج الأمراض الجينية.

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