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بالأسماء.. إصابة 11 في انقلاب سيارة نقل بطريق "الفرافرة- الواحات"
انقلاب سيارة

بالأسماء.. إصابة 11 في انقلاب سيارة نقل بطريق "الفرافرة- الواحات"

2017-05-20 13:40:56
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تلقى اللواء أحمد عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، بإصابة 11 شخصًا من محافظة بني سويف بكسور وجروح وحروق وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة نقل، في منطقة الكيلو 130 بطريق (الواحات البحرية- الفرافرة) في الوادي الجديد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من : “أحمد عيد عبدالعال” (16 عاما)، و”خالد عبدالفتاح عمران”، (38 عاما)، و”محمد عبدالتواب محمد”، (45 عاما)، و”علي محمد عيد”، (35 عاما)، و”محمود محمد محمد”، (21 عاما)، و”خليفة حسن قرني”،(27 عاما)، “محمد رمضان علي”، (30 عاما)، و”أحمد هلال ميجود”، (25 عاما)، و”سعيد سعد عبدالعال”، (24 عاما)، و”محمد حسن عويس”، (36 عاما)، و”محمد علي محمد”، (27 عاما).

تم نقل المصابين إلى مستشفى الواحات البحرية العام، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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