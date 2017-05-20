ترامب يستفسر عن "الجريش والمرقوق" وزوجته تطلب البخور2017-05-20 13:38:34
قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم السبت، إن المعنيين بتقديم الضيافة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الرياض، حرصوا على أن تضم مائدته وجبة الستيك وصلصة الكاتشب، وهى وجبته المفضلة، إلى جانب الوجبات الشعبية السعودية.
وأكدت مصادر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب استفسر عن ماهية “الجريش” و”المرقوق” حين قدم إليه معاونوه قائمة الطعام التى ستكون على مائدته فى الرياض. فيما طلبت ميلانيا ترامب “بخور العود”.
وتوقع عاملون معها أن تكون أكثر سعادة بزيارتها للسعودية، بحكم تعودها على كثرة الأسفار، وإجادتها لغات عدة.
ومن جهة أخرى، أكد مستشار البيت الأبيض أمس، أن الابنة الأمريكية الأولى إيفانكا ترامب، التى ستزور الرياض مع والدها الرئيس دونالد ترامب اليوم، ستشارك فى مائدة مستديرة لمناقشة القضايا الاقتصادية الخاصة بالمرأة.
وترافق إيفانكا زوجها مستشار الرئيس جاريد كوشنر، وستنضم إيفانكا لوالدها فى بعض الفعاليات التى سيشارك فيها بالرياض، لكنها ستكتفى بمرافقته فى السعودية وإسرائيل والفاتيكان، لمدة ستة أيام، فيما تستغرق جولة ترامب 9 أيام وتشمل بلجيكا وإيطاليا.
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