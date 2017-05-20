أفادت صحيفة “Deccan Chronicle” بمصرع 167 شخصا على الأقل في ولاية تيلانجانا الهندية منذ أول أبريل الماضي، بسبب موجة حر هناك

وأوضحت الصحيفة أن درجة الحرارة لم تتراجع خلال الأيام الماضية في تيلانجانا عن 40 درجة مئوية، حتى أنها تصل في بعض الأحيان إلى 47 درجة.

وأضافت الصحيفة أن موجة الحر الشديد ستستمر في ولاية تيلانجانا أثناء الأيام القليلة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن موجة الحر الشديد التي ضربت الهند في عام 2015 أودت بحياة أكثر من 2.3 ألف شخص، بينهم 600 في تيلانجانا، فيما حصد الحر في عام 2016 أرواح نحو 700 شخص.