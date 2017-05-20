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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمليون جنيه‎
مطار القاهرة‎

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمليون جنيه‎

2017-05-20 13:32:08
محيط: أ. ش. أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة جمال عبدالحميد، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم،إن مأمور تفتيش الركاب سامح زاهر اشتبه في راكب مصري قادم من الشارقة ، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 107 هواتف محمولة “آيفون 6”، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط .

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