أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة جمال عبدالحميد، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح له اليوم،إن مأمور تفتيش الركاب سامح زاهر اشتبه في راكب مصري قادم من الشارقة ، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 107 هواتف محمولة “آيفون 6”، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت مليون جنيه.

وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط .