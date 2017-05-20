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وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم
وزير الاسكان

وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة اليوم

2017-05-20 13:42:28
محيط– محمد منصور

يقوم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، اليوم يتفقد خلالها المشروعات المنفذة بالمدينة.

كما يعقد مؤتمرا صحفيا يشرح خلاله مخطط تنفيذ المدينة، وأهدافها، والمشروعات المقرر تنفيذها بها.

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