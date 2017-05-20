شارك السفير عمرو معوض، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا، والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، فى الاحتفال بتنصيب الرئيس التيمورى المنتخب، إذ أبلغ السفير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس تيمور الشرقية، وسلمه أصل خطاب التهنئة الموجه من الرئيس السيسى، إذ أعرب الرئيس التيموري عن شكره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مشيرا إلى أن الرئيس كان من أوائل المهنئين له، ومتعهدا بأن تشهد فترة رئاسته تطويرا للعلاقات الثنائية فى كل المجالات.

كما حضر السفير المصرى، بحسب بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية، عددا من الاحتفاليات التى نظمتها مراسم رئاسة الدولة التيمورية يومى 19 و20 مايو الجارى، إذ تضمنت الاحتفالية الأولى حضور عشاء عمل على شرف رئيس الجمهورية المنتهية ولايته “تاور ماتان روك“Mr.Taur Matan Ruak والمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس التيمورى المنتخب “فرانسيسكو جوتيريس لو” Dr.Francisco Guterres Lu – Olo مساء أمس الجمعة، إضافة إلى المشاركة فى الاحتفالية الثانية التى عقدت صباح اليوم السبت، بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة عشرة لحصول تيمور الشرقية على استقلالها.