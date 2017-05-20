أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن رفع أسعار تذكرة مترو الأنفاق جاء كخطوة لرفع الدعم تدريجيًا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لكنه لن يغطي مصاريف التطورات التى تحتاجها خدمة المترو بخطوطه الثلاثة، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن التذكرة جذب فئة جديدة من الشباب لاستخدام المترو كانت لا تعترف بأهميته لانخفاض ثمن التذكرة.

وأضاف “عرفات”، خلال تصريحاته لفضائية “إكسترا نيوز” اليوم، السبت، أن وزارة النقل تعمل بالمرحلة الحالية على توسيع شبكة مترو الأنفاق، مؤكدًا أنه رغم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلا مازال مدعومًا.