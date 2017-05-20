أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عن سعادتهما بالاستقبال الذي لقياه في المملكة العربية السعودية.

وفي أول تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، عقب وصوله إلى الرياض، غرد ترمب قائلا: ” رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء”.

فيما عبرت ميلانيا عن سعادتها بالحفاوة التي استقبلت بها في المملكة، مغردة: “شكرا على الاستقبال الجميل”، وأرفقت بالتغريدة هاشتاغ للمملكة العربية السعودية، وآخر للرياض.

ووصل الرئيس الأمريكي وزوجته إلى العاصمة السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.