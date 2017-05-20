 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 02:21 مساءً
روابط سريعة
تغريدات سعيدة لترامب وميلانيا من الرياض!
ميلانا ترامب في السعودية

تغريدات سعيدة لترامب وميلانيا من الرياض!

2017-05-20 13:31:54
متابعات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اليوم السبت، عن سعادتهما بالاستقبال الذي لقياه في المملكة العربية السعودية.

وفي أول تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، عقب وصوله إلى الرياض، غرد ترمب قائلا: ” رائع أن أكون في الرياض. أتطلع إلى اجتماعات بعد الظهر والمساء”.
فيما عبرت ميلانيا عن سعادتها بالحفاوة التي استقبلت بها في المملكة، مغردة: “شكرا على الاستقبال الجميل”، وأرفقت بالتغريدة هاشتاغ للمملكة العربية السعودية، وآخر للرياض.

ووصل الرئيس الأمريكي وزوجته إلى العاصمة السعودية في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3