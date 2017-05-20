محافظ جنوب سيناء: مؤتمر عالمى للسياحة الدينية بسانت كاترين2017-05-20 13:26:19
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت عنصراً جاذباً للسياحة والحوافز والمؤتمرات الدولية والعالمية، معلناً بدء استعداد المحافظة لعقد مؤتمر عالمى عن السياحة الدينية فى سبتمبر المقبل بمدينة سانت كاترين، مشيراً إلى أنه سيتم دعوة عدد كبير من الشخصيات العامة بالخارج وعدد من الرموز القبطية وعلماء الأزهر للمشاركة فى فعاليات المؤتمر، لعرض إمكانيات السياحة الدينية بالمحافظة.
وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، أن افتتاح المشروع الترفيهى الفندقى “الباتروس أكوا بارك” باستثمارات تبلغ مليار جنيه تحدٍ جديدٍ، لاستعادة السياحة، مؤكداً أن “السياحة تمرض ولا تموت” وسوف تعود من جديد، ونسعى لتطوير إمكانيات المحافظة، حيث تم تطوير السوق القديم والطرق، وكذلك الطريق الأوسط، لافتا إلى هناك جهودا تبذل فى عدة أسواق، مثل ألمانيا وإيطاليا لاستعادة السياحة ولن نقف مكتوفى الأيدى.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استضافة بطولة العالم للتايكوندو بمدينة شرم الشيخ فى أغسطس المقبل، كما سيعقد مؤتمر دولى للاتصالات بداية العام المقبل، فضلا عن مؤتمر الشباب العالمى الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ نهاية أكتوبر المقبل.
وتوقع محافظ جنوب سيناء تحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة شرم الشيخ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتزايد حركة السياحة العربية وكذلك السياحة الداخلية، معرباً عن أمله فى زيادة الحجوزات السياحية خلال موسم الشتاء المقبل، لافتاً إلى أن نسب الإشغالات لاتزال غير جيدة وتبلغ حاليا 23%.
أما عن استرداد أراضى الدولة، فأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هيئة التنمية السياحية أرسلت كشفا بالتعديات على الأراضى، وجار التعامل لإزالة تلك التعديات، لأن المحافظة لها طبيعة خاصة وأن مساحة تلك الأراضى ليست كبيرة.
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