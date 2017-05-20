سلّطت هيئة الإذاعة الكندية “سي بي سي” الضوء اليوم السبت على زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” للسعودية حيث تجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقادة العالم الإسلامي.

ونقلت الإذاعة عن “ستيوارت باتريك” بمجلس العلاقات الخارجية، رؤيته عن جولة ترامب الخارجية وأبرز مشكلة يواجهها الرياض.

وأبرز باتريك حظر ترامب دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة لدواعٍ أمنية، ما يجعل خطابه في السعودية بشأن توحيد العالم الإسلامي كحلفاء ضد تهديد تنظيم داعش الإرهابي.

وانتقد باتريك تصريحات ترامب التي أدلى بها عن المسلمين في وقت لاحق ومعرفته الضعيفة بالدين الإسلامي، ناصحا رئيس أمريكا بضرورة الالتزام بنص الخطاب وإبراز وصفه للإسلام كدين سلام.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي أعمال ثلاث قمم، بغرض بحث أجندة واسعة تناقش مختلف قضايا المنطقة والعالم.

وتجري القمة السعودية الأمريكية بسلسلة اجتماعات ثنائية بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي، بغرض تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب.

وفي قمة أخرى، يجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب، الأحد، لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على بناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

ويجري ترامب قمة عربية إسلامية مع عدد من قادة وممثلي الدول الإسلامية في العالم، لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفاعلية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة بسبب الإرهاب والتطرف.