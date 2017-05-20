تجديد حبس شقيق المتهمين بقتل حفيدة الزعيم محمد فريد لمساعدتهما فى الهرب2017-05-20 13:27:34
قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، المستشار هيثم الصغير، تجديد حبس شقيق المتهمين بقتل حفيدة محمد فريد بالخطأ، 15 يوما على ذمة التحقيق، لمساعدتهما على الهرب.
كانت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، أمرت بحبس شقيق المتهم بقتل حفيدة الزعيم محمد فريد، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة مساعدة شقيقيه على الهرب إلى السعودية.
وكشفت التحقيقات التى تجريها نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف أحمد حنفى، المحامى العام، فى مقتل الطالبة نور أحمد أنور، بشارع التسعين بالتجمع الخامس، أن المتهمين هربا إلى السعودية، برفقة بعض أفراد أسرتهما عقب ارتكابهم للحادث حيث تبين من التحريات أن شقيق المتهمين ساعدهما على الهرب باستخراج أوراق سفرهما للسعودية عقب ارتكابهما الحادث، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الحادث وبوضعهما على قوائم الترقب والوصول.
وطالبت النيابة فى تحقيقها بحادث مصرع حفيدة الزعيم محمد فريد نور أحمد أنور بالتجمع الخامس، بسرعة ضبط وإحضار المتهمين.
وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم الذى كان يقود السيارة المتسببة فى الحادث طالب، كان برفقة شقيقه، وكان يتسابقان بسيارتهما، حيث فوجئا بالمطب الصناعى، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة واصطدمت بسيارة المجنى عليها وفار هاربا.
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