قاد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة اليوم السبت ، حملة لاسترداد الأراضى المنهوبة من أملاك الدولة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة، والواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق (مصر/إسكندرية) الصحراوى، وذلك فى حملة موسعة وتواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة والقوات المسلحة.

وقال المحافظ - فى تصريحات اليوم - “إن الحملة تمكنت من استرداد 214 فدانا بالمنطقة الاستثمارية عليها تعديات تمثلت فى فيلات وأسوار ومبان خرسانية وصادر لها قرارات إزالة تم تنفيذها بالكامل، واسترداد حق الدولة، وذلك بإجمالى 9 قرارات إزالة”.

وأضاف الدالي، خلال الحملة التي رافقه خلالها نائبيه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس، أنه تم كذلك استرداد 5 أفدنة من أراضى هيئة الإصلاح الزراعى بنطاق حى بولاق الدكرور، حيث قام المخالفون بإقامة جراجات سيارات وأكشاك وورش، كما تم استرداد 9 أفدنة أخري بمنشأة القناطر، و23 فدانا بالبدرشين.