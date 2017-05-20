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محافظ الجيزة يقود حملة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.. واسترداد 251 فدانا
اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة‎

محافظ الجيزة يقود حملة لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة.. واسترداد 251 فدانا

2017-05-20 13:29:58
أ ش أ

قاد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة اليوم السبت ، حملة لاسترداد الأراضى المنهوبة من أملاك الدولة بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة، والواقعة من ميدان الرماية وحتى الكيلو 28 طريق (مصر/إسكندرية) الصحراوى، وذلك فى حملة موسعة وتواجد أمنى مكثف من قوات الشرطة والقوات المسلحة.

وقال المحافظ - فى تصريحات اليوم - “إن الحملة تمكنت من استرداد 214 فدانا بالمنطقة الاستثمارية عليها تعديات تمثلت فى فيلات وأسوار ومبان خرسانية وصادر لها قرارات إزالة تم تنفيذها بالكامل، واسترداد حق الدولة، وذلك بإجمالى 9 قرارات إزالة”.

وأضاف الدالي، خلال الحملة التي رافقه خلالها نائبيه اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس، أنه تم كذلك استرداد 5 أفدنة من أراضى هيئة الإصلاح الزراعى بنطاق حى بولاق الدكرور، حيث قام المخالفون بإقامة جراجات سيارات وأكشاك وورش، كما تم استرداد 9 أفدنة أخري بمنشأة القناطر، و23 فدانا بالبدرشين.

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