صدر حديثا عن سلسلة “كتاب اليوم ” الطبعة الثالثة من كتاب “القرآن دواء .. فيه وقاية وشفاء ” احتفالا بذكرى مئوية كاتبه عبد الرازق نوفل .

الكتاب صدر للمرة الأولى فى العام 1983، قبل رحيل المؤلف بنحو عام، ثم صدرت طبعته الثانية بعد وفاته بسنوات لنفاد المطبوع، بينما تأتى هذه الطبعة احتفالا بمئوية المؤلف الذى ولد في فبراير 1917، و 60 عاماً من ظهور أول مؤلفاته عام 1957، وكانت وفاته فى شعبان 1404 هجرية، أى فى مثل هذه الأيام المباركات، ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم، فأى مصادفات طيبة تلك التى تقودنا للقاء جديد من كتاب “القرآن دواء”.

ينطلق الكاتب فى رؤيته من بديهية أن الخالق العظيم أعلم بمخلوقه، وأن تنزيل القرآن إنما كان رسالة للإنسان تخبره بما يرشد خطاه من خلال مبادىء عامة وقيم سامية، من ثم تتجسد الوقاية والشفاء فى القرآن وبالقرآن، حينما يبتعد الإنسان عن الضلال ويأخذ بالأسباب فى آن واحد.

وتتعدد الإشارات المرجعية عبر صفحات الكتاب إلى نصوص آيات من سور عدة، تؤكد الحقيقة التى اتخذها عنوانا لكتابه : (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين). (قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء)، ( قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور) ويتصدى عبدالرزاق نوفل مجتهداً لتفسير تلك الإشارات القرآنية بما يفصل رؤيته ويؤكدها، فيكون اليقين، ويكون ما يملأ الصدور راحة.

ولعل عبدالرزاق نوفل ينطلق من أطروحته من حقيقة أكدها علماء النفس وأطباؤه تتمثل فى أن الإيمان القوى والاستمساك بالدين كفيلان بقهر القلق والتوتر والهموم التى تضر الصحة ضرراً بليغاً، ويتجاوز ذلك الأمراض النفسية إلى العضوية منها، بل إن السرطان فى مقدمة الأمراض التى تتصل بدرجة ما بمسببات التوتر العصبى والقلق والضغوط الحياتية، وتلك الأخيرة تكاد تتلاشى إذا اطمأنت القلوب، وهو ما يؤكد الخالق العظيم فى قوله تعالى: (والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب).