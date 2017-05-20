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"العلاقات المصرية السورية" جديد الباحث هيثم فرحان
العلاقات المصرية السورية آخر إصدارات قصور الثقافة

"العلاقات المصرية السورية" جديد الباحث هيثم فرحان

2017-05-20 14:01:42
محيط - شيماء فؤاد

أصدرت سلسة إصدارات خاصة الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب صبري سعيد كتاب “العلاقات المصرية السورية.. خلال عقد التسعينيات كنموذج للعلاقات العربية العربية”  للباحث هيثم فرحان صالح.

ويبحث الكتاب في العلاقات المصرية السورية خلال تسعينيات القرن الماضي وتحليلها في محاولة لفهم طبيعتها وخصوصيتها وتطورها ومدى تأثيرها على العلاقات العربية العربية ومدى ملاءمتها كنموذج لهذه العلاقات.

كما يتعرض للمشكلات العلم العربي وتقاطعها مع تطبيق مفاهيم الوحدة العربية وتعاملها مع القضية الفلسطينية.

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