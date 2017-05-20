- تنظم قطاعات وزارة الثقافة المصرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية يوم الأحد 21 مايو، تحت رعاية الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة.

• قطاع صندوق التنمية الثقافية، يفتتح الملتقي السنوي لذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان” بكرة أحلي”، في دورته الخامسة بقصر الأمير طاز في الحادية عشر من صباح، ويتضمن الإفتتاح عرض تنورة ومولاوية مع «فرقة الصامتين» إخراج رضا عبد العزيز، وافتتاح معرض للفنون التشكيلية، وتوزيع شهادات التقدير، وتستمر فعاليات الملتقى فى كل من مركز طلعت حرب الثقافى، مركز إبداع الطفل ببيت العينى 28 مايو الجاري، أما مركز الإبداع الفني بالإسكندرية ينظم صالون “تجربتي” بعنوان “الثقافة والإعلام تجارب إعلامية” يشارك به الدكاتورة هالة محفوظ، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وإيمانويل كاكاكفيلاكيس قنصل اليونان بالإسكندرية، ويديره الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي، في السادسة والنصف بقاعة توفيق الحكيم، وينظم بيت السيت وسيلة “بيت الشعر العربي” صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي تحت عنوان “الشعر يواجه الإرهاب ” ويشارك به مجموعة كبيرة من الشعراء الساعة 7 مساء.

• ضمن أنشطة فعاليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية، يقيم أوركسترا بيت العود العربى، حفله الكبير بمدينة الاقصر، ويقدم بيت العود خلال الحفل مجموعة من أجمل المقطوعات العربية الموسيقية منها وطنى حبيبى، قلبى دليلى، زمان النهاوند، الطريق إلى شقلاوة، جدارية الحياة، وهى مؤلفات محمد عبد الوهاب ونصير شمه وكبار الملحنين المصريين والعرب.

• دار الأوبرا المصرية، تنظم حفل “كلثوميات” بمعهد الموسيقى العربية، الساعة 8 مساء، كما يقدم أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة أوبرا القاهرة أوبرا “عايدة” على المسرح الكبير الساعة 8 مساء.

• المجلس الأعلى للثقافة، يعقد ندوة بعنوان “كيفية إعداد شباب المترجمين” الساعة 6 مساءً، بقاعة الندوات بالمجلس، كما تنظم لجنة التاريخ بالمجلس، ملتقى العلاقات الثقافية المصرية الفرنسية تحت عنوان “دروس الماضي وآفاق المستقبل” الساعة 11 صباحا.

• الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقيم بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة إعادة تدوير من مخلفات البيئة بالاشتراك مع حضانة السلام بسفاجا بقاعة الأنشطة والهوايات بمقر المكتبة، يحتفل قصر ثقافة أسوان بيوم البيئة العالمى يومى 21و 22 مايو بإقامة محاضرة عن ” الاقتصاد الأخضر” للمهندس عاطف حسين على بجهاز شئون البيئة، و محاضرة عن “التنوع البيولوجى” تلقيها المهندسة آمال فوزى بجهاز شئون البيئة، كما ينظم فرع ثقافة الفيوم عدة أنشطة، حيث تلقي سناء قناوي محاضرة دينية عن “فضل شهر رمضان” وذلك بمكتبة الكعابي، كما يقيم بيت ثقافة أطسا معرض لرسوم الأطفال، وبمكتبة الفيوم العامة يلقي عبد الجواد طه محاضرة ثقافية عن “عمالة الأطفال وأزمة أطفال الشوارع”، وبمكتبة حي جنوب ينظم أمناء المكتبة ورشة فنون تشكيلية داخل المكتبة، بينما يقدم أمناء مكتبة مطرطارس محاضرة “زكاة الزروع”، وبمكتبة سيلا يلقي ياسر زغلول محاضرة عن “شهر رمضان”.