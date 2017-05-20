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التويجرى : فلسطين يجب أن تعود لصدارة اهتمامنا
التويجرى

التويجرى : فلسطين يجب أن تعود لصدارة اهتمامنا

2017-05-20 15:22:51
محيط - شيماء فؤاد

أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو - بعقد القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض يومي 20 و21 مايو الجاري واعتبرتها مبادرة مهمة لتفعيل الجهود الدولية لمواجهة الارهاب والتطرف العنيف ونشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الامن والاستقرار .

وقال المدير العام للإيسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري إن الغرب والعالم الإسلامي في حاجة ماسة اليوم إلى بناء شراكة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والفهم والتفاهم ومراعاة المصالح المشتركة ،وأن العالم الإسلامي ينتظر إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي وإيجاد حل عادل لها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

ورحبت الإيسيسكو بهذه القمة وأشادت بالجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  من أجل انعقاد هذه القمة ومشاركة 37 رئيس دولة و6 رؤساء حكومات من العالم الإسلامي وباقي مناطق العالم.

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