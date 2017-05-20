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ترامب: «عظيم أن أكون في الرياض»
ترامب يصل الى السعودية ويلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز

ترامب: «عظيم أن أكون في الرياض»

2017-05-20 12:37:57
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نقلت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه من العظيم أن يكون في الرياض، موضحا أنه يتطلع لعقد اجتماعات مع المسئولين السعوديين.

يذكر أن هذه أول زيارة خارجية لترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة وسيعقد سلسلة اجتماعات ثنائية مع الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، ستركز على إعادة تأكيد الصداقة بين الدولتين وتعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية بين الرياض وواشنطن.

وسيجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع ترامب لمناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات تجارية بين أمريكا ودول الخليج.

وفي القمة العربية الإسلامية الأمريكية، سيجتمع ترامب مع قادة الدول الإسلامية حول العالم لبحث سبل بناء شراكات أمنية أكثر قوة وفعالية من أجل مكافحة ومنع التهديدات الدولية المتزايدة للإرهاب والتطرف.

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