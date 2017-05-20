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وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم الجديد‎

وزير التعليم: أعلم أحفادى بمدارس حكومية

2017-05-20 12:38:35
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه يحرص على تعليم أحفاده فى المدارس الحكومية المصرية، حتى ينتموا للدولة ويساهموا فى تقدمها مستقبلًا.

وأضاف “شوقى”، في حواره مع برنامج “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “النهار one”، أنه يريد أن يتحول المدرس ومدير المدرسة إلى “مخرجين”، حتى تكون لديهم القدرة على الإبداع، بعد توفير الأدوات لهم، ويستطيعوا إخراج أطفال مبدعين أيضا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تجربة “الفصل المقلوب” التى يريد تطبيقها فى الفترة المقبلة، تهدف لجعل الفصل ساحة من الحوار بين التلاميذ، لعرض كل منهم ما توصل إليه فى فهمه للمنهج، كما يهدف إلى خلق شكل من التفاعل العلمى بين الطلاب.

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