 Moheet on google
السبت 20 مايو 2017 12:46 مساءً
روابط سريعة
بالتفاصيل.. كيف قضى ترامب 14 ساعة بالطائرة خلال رحلته إلى الرياض؟!
ترامب يصل الى السعودية ويلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز

بالتفاصيل.. كيف قضى ترامب 14 ساعة بالطائرة خلال رحلته إلى الرياض؟!

2017-05-20 12:30:45
متابعات

وصل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية، في بداية جولة هي الأولى له في الخارج، ستكون موضع اهتمام من العالم أجمع، وسيلقي خلالها خطابًا منتظرًا عن الإسلام في الرياض.

وحطّت طائرة الرئيس الأمريكي، “إير فورس وان”، في مطار الملك خالد عند الساعة 09:50 بالتوقيت المحلي.

ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا، وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه، وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

وقال رينس بريبس -كبير موظفي البيت الأبيض- بحسب “سي إن إن”: “إن ترامب نال قسطًا قليلًا من النوم خلال الرحلة التي استمرت 14 ساعة”، لافتًا إلى أن الرئيس أمضى وقته بالعمل مع موظفي البيت الأبيض وقراءة الصحف، بالإضافة إلى العمل على الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه، الأحد.

وكان واضحًا كيف ارتدت ميلانيا ترامب -زوجة الرئيس الأمريكي- زيًا محتشمًا، حيث ارتدت بنطالًا أسود وسترة سوداء وحزامًا ذهبيًا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها -الذي بدا محتشمًا- العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.

وصافح العاهل السعودي ترامب وزوجته عقب نزولهما من الطائرة، وأكدت ميلانيا ترامب -في تصريح لها قبل مغادرة واشنطن- أنها متحمسة جدًا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

ويعقد الملك سلمان والرئيس ترامب في وقت لاحق من اليوم قمة سعودية أمريكية، تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3