بالتفاصيل.. كيف قضى ترامب 14 ساعة بالطائرة خلال رحلته إلى الرياض؟!2017-05-20 12:30:45
وصل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية، في بداية جولة هي الأولى له في الخارج، ستكون موضع اهتمام من العالم أجمع، وسيلقي خلالها خطابًا منتظرًا عن الإسلام في الرياض.
وحطّت طائرة الرئيس الأمريكي، “إير فورس وان”، في مطار الملك خالد عند الساعة 09:50 بالتوقيت المحلي.
ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا، وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه، وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.
وقال رينس بريبس -كبير موظفي البيت الأبيض- بحسب “سي إن إن”: “إن ترامب نال قسطًا قليلًا من النوم خلال الرحلة التي استمرت 14 ساعة”، لافتًا إلى أن الرئيس أمضى وقته بالعمل مع موظفي البيت الأبيض وقراءة الصحف، بالإضافة إلى العمل على الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه، الأحد.
وكان واضحًا كيف ارتدت ميلانيا ترامب -زوجة الرئيس الأمريكي- زيًا محتشمًا، حيث ارتدت بنطالًا أسود وسترة سوداء وحزامًا ذهبيًا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها -الذي بدا محتشمًا- العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.
وصافح العاهل السعودي ترامب وزوجته عقب نزولهما من الطائرة، وأكدت ميلانيا ترامب -في تصريح لها قبل مغادرة واشنطن- أنها متحمسة جدًا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.
ويعقد الملك سلمان والرئيس ترامب في وقت لاحق من اليوم قمة سعودية أمريكية، تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.
-
300 مليون دولار لتمويل مشروع بترولي ضخم بـ«السخنة»
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع اتفاق لتوفير جانب من التمويل اللازم لمشروع تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بميناء العين ...Fri, 19 May 2017 09:59:25 GMT
-
التحذير من «انتفاضة شعبية» كبرى في إيران - محيط
توقع مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، أن تشهد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إقبالاً كبيراً، قد تصل إلى نسبة 65%. وأشار…Fri, 19 May 2017 09:39:33 GMT
-
إحالة 14 متهماً في «خلية الاغتيالات» للجناياتFri, 19 May 2017 08:55:57 GMT
-
اتفاق هام بين مصر و«صندوق النقد»
كشف مصدر حكومي، عن اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، على تأجيل أي إجراءات، من شأنها إحداث زيادة جديدة في أسعار السلع. وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
البدري لـ«لاعبي الأهلي»: تعالوا نفتح صفحة جديدة
طلب حسام البدرى، المدير الفنى للأهلي، من لاعبى الفريق “طى” صفحة الماضى تماما ونسيان آخر تعادلين حققهما المارد الأحمر أمام الشرقية فى الدورى وزاناكو الزامبى بدورى ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
5.2 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بـ«البورصة»Fri, 19 May 2017 09:29:16 GMT
-
البنك الدولي يمول «مشروعات مصرية» بـ200 مليون دولار
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك الدولى لتمويل برنامج “المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل” بقيمة 200 مليون دولار حيث ...Fri, 19 May 2017 08:26:36 GMT
-
شروط «الإسلاميين» لطرح مرشح في الانتخابات الرئاسية
كشف محمود عباس، القيادي السابق بحزب “النور” عن تخطيط الإسلاميين للدفع بمرشح مدني ينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، مقابل الحصول على ضمانات من ...Fri, 19 May 2017 06:58:56 GMT
-
«داعش» ينشئ خلية أسلحة كيماوية في سوريا
ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية -استنادا إلى أجهزة الاستخبارات الأمريكية - أن تنظيم “داعش”، الذي يتراجع في العراق وسوريا، يجمع خبراءه في الأسلحة الكيماوية في ...Thu, 18 May 2017 12:47:18 GMT