وصل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى السعودية، في بداية جولة هي الأولى له في الخارج، ستكون موضع اهتمام من العالم أجمع، وسيلقي خلالها خطابًا منتظرًا عن الإسلام في الرياض.

وحطّت طائرة الرئيس الأمريكي، “إير فورس وان”، في مطار الملك خالد عند الساعة 09:50 بالتوقيت المحلي.

ونزل ترامب سلم الطائرة برفقة زوجته ميلانيا، وكان في استقباله عند باب الطائرة الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سار معه، وإلى جانبهما ميلانيا وعدد من المسؤولين السعوديين على السجادة الحمراء.

وقال رينس بريبس -كبير موظفي البيت الأبيض- بحسب “سي إن إن”: “إن ترامب نال قسطًا قليلًا من النوم خلال الرحلة التي استمرت 14 ساعة”، لافتًا إلى أن الرئيس أمضى وقته بالعمل مع موظفي البيت الأبيض وقراءة الصحف، بالإضافة إلى العمل على الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه، الأحد.

وكان واضحًا كيف ارتدت ميلانيا ترامب -زوجة الرئيس الأمريكي- زيًا محتشمًا، حيث ارتدت بنطالًا أسود وسترة سوداء وحزامًا ذهبيًا دون تغطية رأسها، ويشبه زيها -الذي بدا محتشمًا- العباءة التي ترتديها السعوديات بعض الشيء.

وصافح العاهل السعودي ترامب وزوجته عقب نزولهما من الطائرة، وأكدت ميلانيا ترامب -في تصريح لها قبل مغادرة واشنطن- أنها متحمسة جدًا للرحلة الخارجية الأولى لها مع زوجها إلى عدد من الدول العربية والأوروبية.

ويعقد الملك سلمان والرئيس ترامب في وقت لاحق من اليوم قمة سعودية أمريكية، تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وستكون زيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.